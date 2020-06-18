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5570 NE 31st Ave
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

5570 NE 31st Ave

5570 Northeast 31st Avenue · (954) 816-1050
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Location

5570 Northeast 31st Avenue, Fort Lauderdale, FL 33308
Landings

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$9,800

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3 Bed · 3 Bath · 2764 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
pool
air conditioning
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5570 NE 31st Ave have any available units?
5570 NE 31st Ave has a unit available for $9,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 5570 NE 31st Ave have?
Some of 5570 NE 31st Ave's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5570 NE 31st Ave currently offering any rent specials?
5570 NE 31st Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 5570 NE 31st Ave pet-friendly?
No, 5570 NE 31st Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 5570 NE 31st Ave offer parking?
No, 5570 NE 31st Ave does not offer parking.
Does 5570 NE 31st Ave have units with washers and dryers?
Yes, 5570 NE 31st Ave offers units with in unit laundry.
Does 5570 NE 31st Ave have a pool?
Yes, 5570 NE 31st Ave has a pool.
Does 5570 NE 31st Ave have accessible units?
No, 5570 NE 31st Ave does not have accessible units.
Does 5570 NE 31st Ave have units with dishwashers?
Yes, 5570 NE 31st Ave has units with dishwashers.
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