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1201 River Reach Dr
Last updated May 14 2020 at 10:37 PM

1201 River Reach Dr

1201 River Reach Drive · (954) 292-3280
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Location

1201 River Reach Drive, Fort Lauderdale, FL 33315
Tarpon River

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 307 · Avail. now

$1,600

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1 Bed · 2 Bath · 1032 sqft

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1201 River Reach Dr have any available units?
1201 River Reach Dr has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1201 River Reach Dr have?
Some of 1201 River Reach Dr's amenities include dishwasher, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1201 River Reach Dr currently offering any rent specials?
1201 River Reach Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 1201 River Reach Dr pet-friendly?
No, 1201 River Reach Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1201 River Reach Dr offer parking?
No, 1201 River Reach Dr does not offer parking.
Does 1201 River Reach Dr have units with washers and dryers?
No, 1201 River Reach Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 1201 River Reach Dr have a pool?
Yes, 1201 River Reach Dr has a pool.
Does 1201 River Reach Dr have accessible units?
No, 1201 River Reach Dr does not have accessible units.
Does 1201 River Reach Dr have units with dishwashers?
Yes, 1201 River Reach Dr has units with dishwashers.
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