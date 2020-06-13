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Doral, FL
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6201 NW 114th Pl
Last updated February 14 2020 at 8:18 AM

6201 NW 114th Pl

6201 Northwest 114th Place · (954) 937-6104
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Location

6201 Northwest 114th Place, Doral, FL 33178

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,200

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3 Bed · 3 Bath · 1210 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
pool
Unit Amenities
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in unit laundry
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6201 NW 114th Pl have any available units?
6201 NW 114th Pl has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6201 NW 114th Pl have?
Some of 6201 NW 114th Pl's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6201 NW 114th Pl currently offering any rent specials?
6201 NW 114th Pl isn't currently offering any rent specials.
Is 6201 NW 114th Pl pet-friendly?
No, 6201 NW 114th Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Doral.
Does 6201 NW 114th Pl offer parking?
No, 6201 NW 114th Pl does not offer parking.
Does 6201 NW 114th Pl have units with washers and dryers?
Yes, 6201 NW 114th Pl offers units with in unit laundry.
Does 6201 NW 114th Pl have a pool?
Yes, 6201 NW 114th Pl has a pool.
Does 6201 NW 114th Pl have accessible units?
No, 6201 NW 114th Pl does not have accessible units.
Does 6201 NW 114th Pl have units with dishwashers?
Yes, 6201 NW 114th Pl has units with dishwashers.
Does 6201 NW 114th Pl have units with air conditioning?
No, 6201 NW 114th Pl does not have units with air conditioning.
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