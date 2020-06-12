All apartments in Davie
Find more places like 1719 White Hall Dr Apt 401.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Davie, FL
/
1719 White Hall Dr Apt 401
Last updated April 5 2020 at 2:48 PM

1719 White Hall Dr Apt 401

1719 White Hall Drive · (855) 668-8773
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Davie
See all
Cheap Places
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all

Location

1719 White Hall Drive, Davie, FL 33324
Pine Island Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,595

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1385 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
parking
tennis court
BEAUTIFUL 2 BEDROOM 2 BATHROOM WHITEHALL CONDO LOCATED IN THE PRIVATE COUNTRY CLUB COMMUNITY OF PINE ISLAND RIDGE, AN ALL AGE COMMUNITY! OVER 1,385 SQUARE FEET OF LUXURY LIVING IN THIS CONDO WITH FULL SIZE WASHER AND DRYER/ BONUS ROOM WHICH CAN BE A 3RD BEDROOM, OFFICE, OR DEN! ACCESS INTO THE PRIVATE COUNTRY CLUB WHICH HAS A GYM, 2 RESTAURANTS, TENNIS, GOLF AND MUCH MORE! TOP SCHOOL DISTRICT, WALKING DISTANCE TO SHOPPING, BANKS, RESTAURANTS AND ENTERTAINMENT! CENTRALLY LOCATED AND A FEW MILES FROM NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY! NO PETS PLEASE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1719 White Hall Dr Apt 401 have any available units?
1719 White Hall Dr Apt 401 has a unit available for $1,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1719 White Hall Dr Apt 401 have?
Some of 1719 White Hall Dr Apt 401's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1719 White Hall Dr Apt 401 currently offering any rent specials?
1719 White Hall Dr Apt 401 isn't currently offering any rent specials.
Is 1719 White Hall Dr Apt 401 pet-friendly?
Yes, 1719 White Hall Dr Apt 401 is pet friendly.
Does 1719 White Hall Dr Apt 401 offer parking?
Yes, 1719 White Hall Dr Apt 401 does offer parking.
Does 1719 White Hall Dr Apt 401 have units with washers and dryers?
Yes, 1719 White Hall Dr Apt 401 offers units with in unit laundry.
Does 1719 White Hall Dr Apt 401 have a pool?
No, 1719 White Hall Dr Apt 401 does not have a pool.
Does 1719 White Hall Dr Apt 401 have accessible units?
No, 1719 White Hall Dr Apt 401 does not have accessible units.
Does 1719 White Hall Dr Apt 401 have units with dishwashers?
Yes, 1719 White Hall Dr Apt 401 has units with dishwashers.
Does 1719 White Hall Dr Apt 401 have units with air conditioning?
Yes, 1719 White Hall Dr Apt 401 has units with air conditioning.
Have a question for 1719 White Hall Dr Apt 401?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

New River Cove Apartments
3711 W State Road 84
Davie, FL 33312
Palm Trace Landings
6351 Palm Trace Landings Dr
Davie, FL 33314
Colonial Village
7550 Stirling Rd
Davie, FL 33024
Solle Davie Luxury Apartments
5500 S University Dr
Davie, FL 33328
AMLI Toscana Place
5971 Toscana Dr
Davie, FL 33314
Zona Village
3890 Davie Road
Davie, FL 33314
Palm Ranch
7025 Stirling Rd
Davie, FL 33314
Centro at Davie by Arium
2750 SW 73rd Way
Davie, FL 33328

Similar Pages

Davie 1 BedroomsDavie 2 Bedrooms
Davie Apartments with BalconyDavie Cheap Places
Davie Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FL
Boynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Arrowhead Condominiums

Apartments Near Colleges

Nova Southeastern UniversityWilliam T McFatter Technical College
Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-Miami
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity