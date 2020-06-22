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1167 Logan Street #9
Last updated June 13 2020 at 4:14 AM

1167 Logan Street #9

1167 Logan Street · (303) 475-6022
COVID-19 Update
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Location

1167 Logan Street, Denver, CO 80203
Capitol Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. Aug 4

$1,650

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
VERY NICE 3RD FLOOR CORNER UNIT IN CAPITOL HILL. THIS 800 SF CONDO HAS ONE LARGE MASTER BEDROOM AND ANOTHER ROOM THAT COULD BE A GREAT OFFICE AS WELL AS A SMALL BEDROOM. THE KITCHEN HAS STAINLESS APPLIANCES AND VERY NICE CABINETRY AND GRANITE COUNTERTOPS. THE LIVING ROOM AREA HAS GREAT HARDWOOD FLOORS AND EXPOSED BRICK WALLS. THERE IS A LARGE FULL BATHROOM AND A WASHER AND DRYER IN THE UNIT. THERE ONE RESERVED PARKING SPOT AND THERE IS A VERY LARGE STORAGE UNIT IN THE BASEMENT. HEAT, WATER, TRASH IS ALL PAID FOR BY THE OWNER. TENANT PAYS FOR ELECTRICITY AND CABLE. OFF THE THE FRONT OF THE SECOND FLOOR IS A VERY NICE COMMON AREA BALCONY, GREAT FOR MORNING COFFEE. THE BUILDING HAS A SECURED ENTRANCE AS WELL. YOU ARE MINUTES TO DOWNTOWN DENVER AND SHOPS AND RESTAURANTS ALONG 7TH AVE. THIS HOME HAS GREAT WALKABILITY TO MANY DOWNTOWN AREAS. THIS WON'T LAST LONG. ALL APPLICANTS 18 OR OLDER MUST FILL OUT AN APPLICATION Water, sewer, trash is included

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1167 Logan Street #9 have any available units?
1167 Logan Street #9 has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Denver, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denver Rent Report.
What amenities does 1167 Logan Street #9 have?
Some of 1167 Logan Street #9's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1167 Logan Street #9 currently offering any rent specials?
1167 Logan Street #9 isn't currently offering any rent specials.
Is 1167 Logan Street #9 pet-friendly?
No, 1167 Logan Street #9 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denver.
Does 1167 Logan Street #9 offer parking?
Yes, 1167 Logan Street #9 does offer parking.
Does 1167 Logan Street #9 have units with washers and dryers?
Yes, 1167 Logan Street #9 offers units with in unit laundry.
Does 1167 Logan Street #9 have a pool?
No, 1167 Logan Street #9 does not have a pool.
Does 1167 Logan Street #9 have accessible units?
No, 1167 Logan Street #9 does not have accessible units.
Does 1167 Logan Street #9 have units with dishwashers?
Yes, 1167 Logan Street #9 has units with dishwashers.
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