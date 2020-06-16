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1308 S Sandy Hook Street
Last updated August 10 2019 at 6:38 AM

1308 S Sandy Hook Street

1308 S Sandy Hook St · (562) 843-6463
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Location

1308 S Sandy Hook St, West Covina, CA 91790
Valinda

Price and availability

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4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,695

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4 Bed · 2 Bath · 1708 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1308 S Sandy Hook Street have any available units?
1308 S Sandy Hook Street has a unit available for $2,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in West Covina, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Covina Rent Report.
What amenities does 1308 S Sandy Hook Street have?
Some of 1308 S Sandy Hook Street's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1308 S Sandy Hook Street currently offering any rent specials?
1308 S Sandy Hook Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1308 S Sandy Hook Street pet-friendly?
No, 1308 S Sandy Hook Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Covina.
Does 1308 S Sandy Hook Street offer parking?
No, 1308 S Sandy Hook Street does not offer parking.
Does 1308 S Sandy Hook Street have units with washers and dryers?
No, 1308 S Sandy Hook Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1308 S Sandy Hook Street have a pool?
No, 1308 S Sandy Hook Street does not have a pool.
Does 1308 S Sandy Hook Street have accessible units?
No, 1308 S Sandy Hook Street does not have accessible units.
Does 1308 S Sandy Hook Street have units with dishwashers?
Yes, 1308 S Sandy Hook Street has units with dishwashers.
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