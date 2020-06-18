999 W EVELYN TERRACE #75

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LARGE GROUND LEVEL END UNIT WITH WASHER AND DRYER - DESIRABLE LARGE GROUND LEVEL END UNIT CONDO AVAILABLE FOR RENT! THE KITCHEN IS COMPLETE WITH AN ELECTRIC RANGE, DISHWASHER AND REFRIGERATOR. THE CONDO INCLUDES A FULL SIZE WASHER AND DRYER IN UNIT. SPACIOUS PRIVATE PATIO PERFECT FOR ENTERTAINING. ONE COVERED CARPORT INCLUDED WITH PLENTY OF GUEST PARKING. WELL MAINTAINED COMMUNITY POOL, SPA AND TENNIS COURT. CONDO COMPLEX IN PARK LIKE SETTING.
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TENANT QUALIFICATIONS:
GROSS COMBINED HOUSEHOLD INCOME MUST EQUATE $7,500 OR MORE
MINIMUM FICO SCORE OF 700
LEASE TERMS ARE:
RENT: $2,500
SECURITY DEPOSIT: $2,600
ONE YEAR LEASE
NO SMOKING
NO PETS
UTILITIES INCLUDED: WATER AND GARBAGE
PLEASE CALL ANGEL 408-253-1003 TO SCHEDULE A VIRTUAL OR IN PERSON SHOWING. (FOR IN PERSON SHOWING, 2 PEOPLE MAX AND YOU MUST WEAR YOUR OWN MASK BEFORE ENTERING THE PROPERTY).
No Pets Allowed
(RLNE2541221)