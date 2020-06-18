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999 W EVELYN TERRACE #75
Last updated June 15 2020 at 5:11 PM

999 W EVELYN TERRACE #75

999 Evelyn Terrace · (408) 253-1000
COVID-19 Update
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Location

999 Evelyn Terrace, Sunnyvale, CA 94086
Ponderosa

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 999 W EVELYN TERRACE #75 · Avail. now

$2,500

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 822 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
pool
guest parking
hot tub
tennis court
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FOLLOW THE LINK BELOW FOR A 360 TOUR:

https://mls.ricohtours.com/8dcccddd-8f90-442c-84ca-1cfb61a5beac/

TENANT QUALIFICATIONS:

GROSS COMBINED HOUSEHOLD INCOME MUST EQUATE $7,500 OR MORE
MINIMUM FICO SCORE OF 700

LEASE TERMS ARE:
RENT: $2,500
SECURITY DEPOSIT: $2,600
ONE YEAR LEASE
NO SMOKING
NO PETS
UTILITIES INCLUDED: WATER AND GARBAGE

PLEASE CALL ANGEL 408-253-1003 TO SCHEDULE A VIRTUAL OR IN PERSON SHOWING. (FOR IN PERSON SHOWING, 2 PEOPLE MAX AND YOU MUST WEAR YOUR OWN MASK BEFORE ENTERING THE PROPERTY).

No Pets Allowed

(RLNE2541221)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 999 W EVELYN TERRACE #75 have any available units?
999 W EVELYN TERRACE #75 has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Sunnyvale, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Sunnyvale Rent Report.
What amenities does 999 W EVELYN TERRACE #75 have?
Some of 999 W EVELYN TERRACE #75's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 999 W EVELYN TERRACE #75 currently offering any rent specials?
999 W EVELYN TERRACE #75 isn't currently offering any rent specials.
Is 999 W EVELYN TERRACE #75 pet-friendly?
No, 999 W EVELYN TERRACE #75 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sunnyvale.
Does 999 W EVELYN TERRACE #75 offer parking?
Yes, 999 W EVELYN TERRACE #75 does offer parking.
Does 999 W EVELYN TERRACE #75 have units with washers and dryers?
Yes, 999 W EVELYN TERRACE #75 offers units with in unit laundry.
Does 999 W EVELYN TERRACE #75 have a pool?
Yes, 999 W EVELYN TERRACE #75 has a pool.
Does 999 W EVELYN TERRACE #75 have accessible units?
No, 999 W EVELYN TERRACE #75 does not have accessible units.
Does 999 W EVELYN TERRACE #75 have units with dishwashers?
Yes, 999 W EVELYN TERRACE #75 has units with dishwashers.
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