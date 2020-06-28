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Santa Ana, CA
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2701 Olive Lane
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2701 Olive Lane

2701 Olive Lane · No Longer Available
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Location

2701 Olive Lane, Santa Ana, CA 92706
Northwest Santa Ana

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
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microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2701 Olive Lane have any available units?
2701 Olive Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Santa Ana, CA.
How much is rent in Santa Ana, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Santa Ana Rent Report.
What amenities does 2701 Olive Lane have?
Some of 2701 Olive Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2701 Olive Lane currently offering any rent specials?
2701 Olive Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2701 Olive Lane pet-friendly?
No, 2701 Olive Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Santa Ana.
Does 2701 Olive Lane offer parking?
Yes, 2701 Olive Lane offers parking.
Does 2701 Olive Lane have units with washers and dryers?
No, 2701 Olive Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2701 Olive Lane have a pool?
No, 2701 Olive Lane does not have a pool.
Does 2701 Olive Lane have accessible units?
No, 2701 Olive Lane does not have accessible units.
Does 2701 Olive Lane have units with dishwashers?
Yes, 2701 Olive Lane has units with dishwashers.
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