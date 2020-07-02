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5962 RANCHO MISSION ROAD
Last updated April 15 2020 at 5:45 AM

5962 RANCHO MISSION ROAD

5962 Rancho Mission Road · No Longer Available
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Location

5962 Rancho Mission Road, San Diego, CA 92108
Grantville

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
24hr gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
24hr gym
on-site laundry
pool
THIS LOWER FLOOR 1 BEDROOM HAS ALL NEWER LAMINATE FLOORING THROUGHOUT THE CONDO! NEWER DOUBLE PANE WINDOWS AND SLIDING DOOR, NEWER WALL AC UNIT, REFRIGERATOR, RANGE, DISHWASHER, AND A GRANITE KITCHEN COUNTER TOP. YOU ALSO HAVE ACCESS TO YOUR OWN PRIVATE PATIO AREA AND A STORAGE ROOM. POOL, LAUNDRY ROOM, EXERCISE ROOM, ARE JUST STEPS AWAY FROM THE CONDO. NO WATER OR TRASH BILL! COMPLEX IS LOCATED WALKING DISTANCE TO THE 24-HOUR FITNESS CENTER, THE TROLLEY STATION AND EASY ACCESS TO THE FREEWAYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5962 RANCHO MISSION ROAD have any available units?
5962 RANCHO MISSION ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 5962 RANCHO MISSION ROAD have?
Some of 5962 RANCHO MISSION ROAD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5962 RANCHO MISSION ROAD currently offering any rent specials?
5962 RANCHO MISSION ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 5962 RANCHO MISSION ROAD pet-friendly?
No, 5962 RANCHO MISSION ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 5962 RANCHO MISSION ROAD offer parking?
No, 5962 RANCHO MISSION ROAD does not offer parking.
Does 5962 RANCHO MISSION ROAD have units with washers and dryers?
No, 5962 RANCHO MISSION ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 5962 RANCHO MISSION ROAD have a pool?
Yes, 5962 RANCHO MISSION ROAD has a pool.
Does 5962 RANCHO MISSION ROAD have accessible units?
No, 5962 RANCHO MISSION ROAD does not have accessible units.
Does 5962 RANCHO MISSION ROAD have units with dishwashers?
Yes, 5962 RANCHO MISSION ROAD has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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