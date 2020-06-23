Amenities
3385 LOCKWOOD DR Available 03/01/19 MISSION VILLAGE HOME 4 BEDROOM 2.5 BATH 2 CAR GAR $2750 - COME VISIT THIS 4 BEDROOM 2.5 BATH HOUSE WITH A 2 CAR GARAGE AND LARGE BACKYARD. 1524 SF. NEW CARPET IN LIVING ROOM AND FAMILY ROOM, LAMINATE FLOORING IN BEDROOMS. REMODELED BATHROOMS.
FIREPLACE IN FAMILY ROOM. A/C, FRUIT TREES, GARDENER INCLUDED IN RENT. TENANT PAYS ALL UTILITIES , GARAGE LAUNDRY
SORRY NO PETS
RENTAL CRITERIA:
EXCELLENT CREDIT
INCOME 3 X MONTHLY RENT
EXCELLENT RENTAL REFERENCES
ONE YEAR LEASE REQUIRED
AVAIL March 1, 2019
RENT $2700.00
DEP $2500.00
CONTACT PRIDE PROPERTY MANAGEMENT FOR VIEWING
619 631-7310
No Pets Allowed
(RLNE4589713)