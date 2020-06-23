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San Diego, CA
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3385 LOCKWOOD DR
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3385 LOCKWOOD DR

3385 Lockwood Drive · No Longer Available
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Location

3385 Lockwood Drive, San Diego, CA 92123
Serra Mesa

Amenities

garage
recently renovated
air conditioning
fireplace
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
recently renovated
Property Amenities
garage
3385 LOCKWOOD DR Available 03/01/19 MISSION VILLAGE HOME 4 BEDROOM 2.5 BATH 2 CAR GAR $2750 - COME VISIT THIS 4 BEDROOM 2.5 BATH HOUSE WITH A 2 CAR GARAGE AND LARGE BACKYARD. 1524 SF. NEW CARPET IN LIVING ROOM AND FAMILY ROOM, LAMINATE FLOORING IN BEDROOMS. REMODELED BATHROOMS.
FIREPLACE IN FAMILY ROOM. A/C, FRUIT TREES, GARDENER INCLUDED IN RENT. TENANT PAYS ALL UTILITIES , GARAGE LAUNDRY

SORRY NO PETS

RENTAL CRITERIA:

EXCELLENT CREDIT
INCOME 3 X MONTHLY RENT
EXCELLENT RENTAL REFERENCES

ONE YEAR LEASE REQUIRED

AVAIL March 1, 2019

RENT $2700.00
DEP $2500.00

CONTACT PRIDE PROPERTY MANAGEMENT FOR VIEWING
619 631-7310

No Pets Allowed

(RLNE4589713)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3385 LOCKWOOD DR have any available units?
3385 LOCKWOOD DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 3385 LOCKWOOD DR have?
Some of 3385 LOCKWOOD DR's amenities include garage, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3385 LOCKWOOD DR currently offering any rent specials?
3385 LOCKWOOD DR is not currently offering any rent specials.
Is 3385 LOCKWOOD DR pet-friendly?
No, 3385 LOCKWOOD DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 3385 LOCKWOOD DR offer parking?
Yes, 3385 LOCKWOOD DR offers parking.
Does 3385 LOCKWOOD DR have units with washers and dryers?
No, 3385 LOCKWOOD DR does not offer units with in unit laundry.
Does 3385 LOCKWOOD DR have a pool?
No, 3385 LOCKWOOD DR does not have a pool.
Does 3385 LOCKWOOD DR have accessible units?
No, 3385 LOCKWOOD DR does not have accessible units.
Does 3385 LOCKWOOD DR have units with dishwashers?
No, 3385 LOCKWOOD DR does not have units with dishwashers.
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