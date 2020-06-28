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2758 Ariane Drive
Last updated September 6 2019 at 9:45 AM

2758 Ariane Drive

2758 Ariane Drive · No Longer Available
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Location

2758 Ariane Drive, San Diego, CA 92117
Bay Ho

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
internet access
tennis court
128 Available 09/15/19 END UNIT TOWNHOME 2 STORY 2 CAR GARAGE. HARWDOOD FLOORS AND CARPET ON BEDROOMS WASHER AND DRYER IN UNIT. RECESSED LIGHTS, QUARTZ ALL THE COUNTERTOPS, COMMUNITY IS VERY QUIET AND HAS POOL, SPA AND TENNIS COURTS, CLOSE TO COSTCO. NICE PATIO , BBQ AND PATIO TABLE WILL STAY. DOWNSTAIRS BATHROOM, EPOXY GARAGE FLOOR.2 PATIOS AND SMALL BALCONY.

Application: https://www.hemlane.com/listings/2758-ariane-dr-san-diego-ca-92117-usa-unit-128/2b6bcb3c-2600-4cc5-851e-1bf8f0a01dcf

No Pets Allowed

(RLNE5106390)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2758 Ariane Drive have any available units?
2758 Ariane Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 2758 Ariane Drive have?
Some of 2758 Ariane Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2758 Ariane Drive currently offering any rent specials?
2758 Ariane Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2758 Ariane Drive pet-friendly?
No, 2758 Ariane Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 2758 Ariane Drive offer parking?
Yes, 2758 Ariane Drive offers parking.
Does 2758 Ariane Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2758 Ariane Drive offers units with in unit laundry.
Does 2758 Ariane Drive have a pool?
Yes, 2758 Ariane Drive has a pool.
Does 2758 Ariane Drive have accessible units?
No, 2758 Ariane Drive does not have accessible units.
Does 2758 Ariane Drive have units with dishwashers?
Yes, 2758 Ariane Drive has units with dishwashers.
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