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San Diego, CA
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11187 KELOWNA ROAD
Last updated September 15 2019 at 10:54 AM

11187 KELOWNA ROAD

11187 Kelowna Road · No Longer Available
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Location

11187 Kelowna Road, San Diego, CA 92126
Mira Mesa

Amenities

on-site laundry
dishwasher
carport
pool
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
microwave
refrigerator
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11187 KELOWNA ROAD have any available units?
11187 KELOWNA ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 11187 KELOWNA ROAD have?
Some of 11187 KELOWNA ROAD's amenities include on-site laundry, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11187 KELOWNA ROAD currently offering any rent specials?
11187 KELOWNA ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 11187 KELOWNA ROAD pet-friendly?
No, 11187 KELOWNA ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 11187 KELOWNA ROAD offer parking?
Yes, 11187 KELOWNA ROAD offers parking.
Does 11187 KELOWNA ROAD have units with washers and dryers?
No, 11187 KELOWNA ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 11187 KELOWNA ROAD have a pool?
Yes, 11187 KELOWNA ROAD has a pool.
Does 11187 KELOWNA ROAD have accessible units?
No, 11187 KELOWNA ROAD does not have accessible units.
Does 11187 KELOWNA ROAD have units with dishwashers?
Yes, 11187 KELOWNA ROAD has units with dishwashers.
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