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San Clemente, CA
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625 Via Presa
Last updated April 3 2019 at 9:13 AM

625 Via Presa

625 Via Presa · No Longer Available
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Location

625 Via Presa, San Clemente, CA 92672
Rancho San Clemente

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
walk in closets
playground
basketball court
Unit Amenities
carpet
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
playground
garage
MOVE INREADY! NEW CARPET AND PAINT. IF YOU WANT IT ALL, THIS HOME HAS IT! LARGE LIVING ROOM WITH CATHEDRAL CEILINGS AND VERY BRIGHT. FIREPLACE WITH GAS LOGS, WONDERFUL ARCHITECTURE PLUS DIRECT ACCESS TO FULLY ENCLOSED PATIO WITH VIEWS. BRIGHT OPEN KITCHEN WITH TONS OF STORAGE SPACE AND ADJACENT DINING AREA, ALL WITH LOTS OF WINDOWS BUT PRIVATE. POWDER ROOM, LARGE INSIDE LAUNDRY ROOM AND A BIG 2 CAR ATTACHED GARAGE. UPSTAIRS ARE 2 MASTER SUITES, ONE WITH A SCENIC BALCONY, MIRRORED CLOSET DOORS, DUAL VANITY AND A SHOWER WITH A SKYLIGHT. THE OTHER FEATURES A WALK IN CLOSET AND TUB/SHOWER COMBO. BOTH BEDROOMS ARE LARGE. LOCATED AT THE END OF A VERY QUIET CUL-D-SAC IN A WONDERFUL AREA THAT IS FRWY CONVENIENT. WALK TO THE PARK WITH BASKETBALL COURTS AND A TOT LOT. LOBO ELEMENTARY SCHOOL IS NEXT TO THE PARK. MINUTES TO SHOPPING, TOWN AND THE BEACH WITH IT'S FAMOUS PIER AND SURFING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 625 Via Presa have any available units?
625 Via Presa doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Clemente, CA.
What amenities does 625 Via Presa have?
Some of 625 Via Presa's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 625 Via Presa currently offering any rent specials?
625 Via Presa is not currently offering any rent specials.
Is 625 Via Presa pet-friendly?
No, 625 Via Presa is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Clemente.
Does 625 Via Presa offer parking?
Yes, 625 Via Presa offers parking.
Does 625 Via Presa have units with washers and dryers?
No, 625 Via Presa does not offer units with in unit laundry.
Does 625 Via Presa have a pool?
No, 625 Via Presa does not have a pool.
Does 625 Via Presa have accessible units?
No, 625 Via Presa does not have accessible units.
Does 625 Via Presa have units with dishwashers?
No, 625 Via Presa does not have units with dishwashers.
Does 625 Via Presa have units with air conditioning?
No, 625 Via Presa does not have units with air conditioning.
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