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3749 Calle Casino
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3749 Calle Casino

3749 Calle Casino · (949) 500-4951
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Location

3749 Calle Casino, San Clemente, CA 92673

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,000

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3 Bed · 3 Bath · 1774 sqft

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Amenities

patio / balcony
recently renovated
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3749 Calle Casino have any available units?
3749 Calle Casino has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3749 Calle Casino have?
Some of 3749 Calle Casino's amenities include patio / balcony, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3749 Calle Casino currently offering any rent specials?
3749 Calle Casino isn't currently offering any rent specials.
Is 3749 Calle Casino pet-friendly?
No, 3749 Calle Casino is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Clemente.
Does 3749 Calle Casino offer parking?
No, 3749 Calle Casino does not offer parking.
Does 3749 Calle Casino have units with washers and dryers?
No, 3749 Calle Casino does not offer units with in unit laundry.
Does 3749 Calle Casino have a pool?
Yes, 3749 Calle Casino has a pool.
Does 3749 Calle Casino have accessible units?
No, 3749 Calle Casino does not have accessible units.
Does 3749 Calle Casino have units with dishwashers?
No, 3749 Calle Casino does not have units with dishwashers.
Does 3749 Calle Casino have units with air conditioning?
No, 3749 Calle Casino does not have units with air conditioning.
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