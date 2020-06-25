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San Clemente, CA
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116 WEST MARIPOSA
Last updated May 1 2019 at 2:42 AM

116 WEST MARIPOSA

116 West Mariposa · No Longer Available
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Location

116 West Mariposa, San Clemente, CA 92672

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 116 WEST MARIPOSA have any available units?
116 WEST MARIPOSA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Clemente, CA.
What amenities does 116 WEST MARIPOSA have?
Some of 116 WEST MARIPOSA's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 116 WEST MARIPOSA currently offering any rent specials?
116 WEST MARIPOSA is not currently offering any rent specials.
Is 116 WEST MARIPOSA pet-friendly?
No, 116 WEST MARIPOSA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Clemente.
Does 116 WEST MARIPOSA offer parking?
Yes, 116 WEST MARIPOSA offers parking.
Does 116 WEST MARIPOSA have units with washers and dryers?
No, 116 WEST MARIPOSA does not offer units with in unit laundry.
Does 116 WEST MARIPOSA have a pool?
No, 116 WEST MARIPOSA does not have a pool.
Does 116 WEST MARIPOSA have accessible units?
No, 116 WEST MARIPOSA does not have accessible units.
Does 116 WEST MARIPOSA have units with dishwashers?
Yes, 116 WEST MARIPOSA has units with dishwashers.
Does 116 WEST MARIPOSA have units with air conditioning?
No, 116 WEST MARIPOSA does not have units with air conditioning.
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