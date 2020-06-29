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Pasadena, CA
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817 N Garfield Ave A
Last updated November 2 2019 at 12:30 PM

817 N Garfield Ave A

817 N Garfield Ave · No Longer Available
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Location

817 N Garfield Ave, Pasadena, CA 91104
Villa Parke

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
carport
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
TAKING APPLICATIONS 4 N UPSTAIRS UNIT IN PASADENA - Property Id: 168422

UPSTAIRS

817 Garfield Ave Pasadena, CA 91104
EMAIL TO SEE UNIT & FASTER RESPONSE -

UNIT IS MOVE IN READY

QUIET & CLEAN

NON SMOKING OF ANY KIND, CITY OF PASADENA ORDINANCE
NO ASSOCIATION FEES
NO PETS OF ANY KIND ALLOWED PLEASE
GATED COMMUNITY PARKING WITH SECURITY GATE

** LIGHTWOOD LAMINATED HARDWOOD FLOORS,
** LARGE OPEN LIVING ROOM SPACE
** GRANITE COUNTER TOPS
** KITCHEN CABINETS LOTS OF SPACE WITH GLASS DOORS
** CLEAN AND NEW STAINLESS STEAL 5 BURNER STOVE
** STAINLESS STEAL MICROWAVE
** STAINLESS STEEL REFRIGERATOR
** AC IN BEDROOM AND LIVING ROOM
** LARGE WITH BUILT IN SHELVES AND BEAUTIFUL GLASS CLOSET DOORS CUSTOM MADE AND SUBDIVIDED IN BEDROOM
** DUAL PANE WINDOWS
** LAUNDRY ONSITE
** 1 PARKING CARPORT SPACE
** CLOSE TO DOWNTOWN PASADENA,
** NEAR HIGHWAYS 210, 134, AND 110.
** PASADENA SCHOOL DISTRICT

BY APPOINTMENT ONLY.
DONT ENTER PREMISES UNLESS ESCORTED BY THE MANAGERS.
WE DON'T PAY THIRD PARTY VENDORS.
NO REALTOR OR BROKER SOLICITORS CALLS.
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/168422p
Property Id 168422

No Pets Allowed

(RLNE5232047)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 817 N Garfield Ave A have any available units?
817 N Garfield Ave A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pasadena, CA.
How much is rent in Pasadena, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pasadena Rent Report.
What amenities does 817 N Garfield Ave A have?
Some of 817 N Garfield Ave A's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 817 N Garfield Ave A currently offering any rent specials?
817 N Garfield Ave A is not currently offering any rent specials.
Is 817 N Garfield Ave A pet-friendly?
No, 817 N Garfield Ave A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pasadena.
Does 817 N Garfield Ave A offer parking?
Yes, 817 N Garfield Ave A offers parking.
Does 817 N Garfield Ave A have units with washers and dryers?
No, 817 N Garfield Ave A does not offer units with in unit laundry.
Does 817 N Garfield Ave A have a pool?
No, 817 N Garfield Ave A does not have a pool.
Does 817 N Garfield Ave A have accessible units?
No, 817 N Garfield Ave A does not have accessible units.
Does 817 N Garfield Ave A have units with dishwashers?
No, 817 N Garfield Ave A does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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