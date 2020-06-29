817 N Garfield Ave A

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TAKING APPLICATIONS 4 N UPSTAIRS UNIT IN PASADENA - Property Id: 168422
UPSTAIRS
817 Garfield Ave Pasadena, CA 91104
EMAIL TO SEE UNIT & FASTER RESPONSE -
UNIT IS MOVE IN READY
QUIET & CLEAN
NON SMOKING OF ANY KIND, CITY OF PASADENA ORDINANCE
NO ASSOCIATION FEES
NO PETS OF ANY KIND ALLOWED PLEASE
GATED COMMUNITY PARKING WITH SECURITY GATE
** LIGHTWOOD LAMINATED HARDWOOD FLOORS,
** LARGE OPEN LIVING ROOM SPACE
** GRANITE COUNTER TOPS
** KITCHEN CABINETS LOTS OF SPACE WITH GLASS DOORS
** CLEAN AND NEW STAINLESS STEAL 5 BURNER STOVE
** STAINLESS STEAL MICROWAVE
** STAINLESS STEEL REFRIGERATOR
** AC IN BEDROOM AND LIVING ROOM
** LARGE WITH BUILT IN SHELVES AND BEAUTIFUL GLASS CLOSET DOORS CUSTOM MADE AND SUBDIVIDED IN BEDROOM
** DUAL PANE WINDOWS
** LAUNDRY ONSITE
** 1 PARKING CARPORT SPACE
** CLOSE TO DOWNTOWN PASADENA,
** NEAR HIGHWAYS 210, 134, AND 110.
** PASADENA SCHOOL DISTRICT
BY APPOINTMENT ONLY.
DONT ENTER PREMISES UNLESS ESCORTED BY THE MANAGERS.
WE DON'T PAY THIRD PARTY VENDORS.
NO REALTOR OR BROKER SOLICITORS CALLS.
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Property Id 168422
No Pets Allowed
(RLNE5232047)