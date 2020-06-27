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2446 E. Mountain St.
Last updated September 10 2019 at 2:45 PM

2446 E. Mountain St.

2446 East Mountain Street · No Longer Available
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Location

2446 East Mountain Street, Pasadena, CA 91104
Casa Grande

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
hot tub
sauna
Unit Amenities
dishwasher
furnished
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2446 E. Mountain St. have any available units?
2446 E. Mountain St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pasadena, CA.
How much is rent in Pasadena, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pasadena Rent Report.
What amenities does 2446 E. Mountain St. have?
Some of 2446 E. Mountain St.'s amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2446 E. Mountain St. currently offering any rent specials?
2446 E. Mountain St. is not currently offering any rent specials.
Is 2446 E. Mountain St. pet-friendly?
No, 2446 E. Mountain St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pasadena.
Does 2446 E. Mountain St. offer parking?
Yes, 2446 E. Mountain St. offers parking.
Does 2446 E. Mountain St. have units with washers and dryers?
No, 2446 E. Mountain St. does not offer units with in unit laundry.
Does 2446 E. Mountain St. have a pool?
Yes, 2446 E. Mountain St. has a pool.
Does 2446 E. Mountain St. have accessible units?
No, 2446 E. Mountain St. does not have accessible units.
Does 2446 E. Mountain St. have units with dishwashers?
Yes, 2446 E. Mountain St. has units with dishwashers.
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