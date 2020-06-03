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Orange, CA
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6001 E Mabury Avenue
Last updated February 27 2020 at 2:54 AM

6001 E Mabury Avenue

6001 Mabury Avenue · No Longer Available
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Location

6001 Mabury Avenue, Orange, CA 92867

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
hot tub
BEAUTIFUL MABURY RANCH FAMILY HOME WITH GREAT VEIWS. THE HOME IS TRULY A GORGEOUS, PRIDE OF OWNERSHIP PROPERTY AND HAS BEEN VERY WELL MAINTAINED. UPGRADES INCLUDE A FULLY REMODELED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND A COZY BREAKFAST NOOK. THE MASTER BEDROOM IS A DREAM WITH A BEAUTIFUL CUSTOM VANITY AND 72" HEATED SPA JACUZZI TUB/SHOWER AND GRANITE FLOORING PLUS TWO OVERSIZED CLOSETS WITH MIRRORED WARDROBES. THE MASTER BEDROOM ALSO FEATURES A PRIVATE ATRIUM DOOR TO THE BACK YARD. OTHER FEATURES INCLUDE DECORATOR PAINT, RAISED BASEBOARDS, ALMOST NEW 4 TON A/C SYSTEM AND EXTERIOR LIGHTING. ENJOY AN OUTDOOR ENTERTAINMENT AREA THAT INCLUDES A 15 1/2 FOOT OCTAGON GAZEBO WITH EXPANSIVE PATIO DECKING AND LUSHLY LANDSCAPED GROUNDS. THIS IS A VERY POPULAR SIGNLE STORY FLOOR PLAN AND SITS ON A SINGLE LOADED STREET ON A LARGE CORNER VIEW LOT. TOO MANY EXTRAS TO MENTION. PHOTOS ILLUSTRATE THE BEAUTY OF THE HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6001 E Mabury Avenue have any available units?
6001 E Mabury Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 6001 E Mabury Avenue have?
Some of 6001 E Mabury Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6001 E Mabury Avenue currently offering any rent specials?
6001 E Mabury Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6001 E Mabury Avenue pet-friendly?
No, 6001 E Mabury Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 6001 E Mabury Avenue offer parking?
No, 6001 E Mabury Avenue does not offer parking.
Does 6001 E Mabury Avenue have units with washers and dryers?
No, 6001 E Mabury Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 6001 E Mabury Avenue have a pool?
No, 6001 E Mabury Avenue does not have a pool.
Does 6001 E Mabury Avenue have accessible units?
No, 6001 E Mabury Avenue does not have accessible units.
Does 6001 E Mabury Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6001 E Mabury Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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