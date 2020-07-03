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Newport Beach, CA
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717 Fernleaf Avenue
Last updated May 6 2020 at 3:18 AM

717 Fernleaf Avenue

717 Fernleaf Avenue · No Longer Available
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Location

717 Fernleaf Avenue, Newport Beach, CA 92625

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
hot tub
yoga
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 717 Fernleaf Avenue have any available units?
717 Fernleaf Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 717 Fernleaf Avenue have?
Some of 717 Fernleaf Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 717 Fernleaf Avenue currently offering any rent specials?
717 Fernleaf Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 717 Fernleaf Avenue pet-friendly?
No, 717 Fernleaf Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 717 Fernleaf Avenue offer parking?
Yes, 717 Fernleaf Avenue offers parking.
Does 717 Fernleaf Avenue have units with washers and dryers?
No, 717 Fernleaf Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 717 Fernleaf Avenue have a pool?
No, 717 Fernleaf Avenue does not have a pool.
Does 717 Fernleaf Avenue have accessible units?
No, 717 Fernleaf Avenue does not have accessible units.
Does 717 Fernleaf Avenue have units with dishwashers?
Yes, 717 Fernleaf Avenue has units with dishwashers.
Does 717 Fernleaf Avenue have units with air conditioning?
Yes, 717 Fernleaf Avenue has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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