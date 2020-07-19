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462 Seaward Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

462 Seaward Road

462 Seaward Road · No Longer Available
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Location

462 Seaward Road, Newport Beach, CA 92625
Corona Highlands

Amenities

patio / balcony
recently renovated
pool
extra storage
Unit Amenities
extra storage
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pool
WALK TO THE BEACH!!! VERY NICE QUIET STREET IN THE NICER SIDE OF CORONA DEL MAR. RARE 2 BEDROOM TOWNHOME FEATURE GREAT LAYOUT, SPACIOUS LIVINGROOM ON THE LOWER LEVEL, LARGE WOOD DECK OFF THE LIVINGROOM, LOTS OF NATURAL LIGHT IDEAL FOR LARGE HOUSE PLANTS, FRESH OCEAN AIR, AND GREAT FOR ENTERTAINGING WITH OUTSIDE STORAGE ROOM. NICE COZY KITCHEN WITH NEW TILE COUNTERS. UPSTAIRS 2 LARGE BEDROOMS WITH CATALINA ISLAND VIEW, HIGH CEILINGS, AND UPGRADED FULL BATH. PROPERTY HAS ACCESS TO THE POOL. AVAILABLE NOW.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 462 Seaward Road have any available units?
462 Seaward Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 462 Seaward Road have?
Some of 462 Seaward Road's amenities include patio / balcony, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 462 Seaward Road currently offering any rent specials?
462 Seaward Road is not currently offering any rent specials.
Is 462 Seaward Road pet-friendly?
No, 462 Seaward Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 462 Seaward Road offer parking?
No, 462 Seaward Road does not offer parking.
Does 462 Seaward Road have units with washers and dryers?
No, 462 Seaward Road does not offer units with in unit laundry.
Does 462 Seaward Road have a pool?
Yes, 462 Seaward Road has a pool.
Does 462 Seaward Road have accessible units?
No, 462 Seaward Road does not have accessible units.
Does 462 Seaward Road have units with dishwashers?
No, 462 Seaward Road does not have units with dishwashers.
Does 462 Seaward Road have units with air conditioning?
No, 462 Seaward Road does not have units with air conditioning.
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