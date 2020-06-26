All apartments in Newport Beach
Find more places like 2022 Avenida Chico.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Newport Beach, CA
/
2022 Avenida Chico
Last updated July 24 2019 at 7:41 PM

2022 Avenida Chico

2022 Avenida Chico · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Newport Beach
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

2022 Avenida Chico, Newport Beach, CA 92660
The Bluffs

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
bbq/grill
tennis court
ONE OF A KIND EXPANDED AND REMODELED BLUFFS HOME. THE FIRST LEVEL HAS AN ADDED GAME/GYM/MOVIE ROOM AND A BEDROOM WITH FULL BATH. UPGRADES INCLUDE NEW FLOORING, NEW GRANITE COUNTERS AND NEW CABINETS IN THE KITCHEN. NEW APPLIANCES (REFRIGERATOR IS A YEAR OLD). REMODELED BATHROOMS. LARGE, PRIVATE REAR PATIO. GREAT LOCATION ON A CUL-DE-SAC WITH LARGE GREENBELT JUST STEPS AWAY. PANORAMIC VIEWS FROM THE LIVING ROOM BALCONY. COMMUNITY POOL WITH BBQ. CLOSE TO WORLD CLASS SHOPPING, AWARD WINNING SCHOOLS, GOLF, BEACHES, HIKING/BIKING TRAILS, TENNIS/SWIM CLUB AND ALL THAT COMES WITH THE NEWPORT BEACH LIFESTYLE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2022 Avenida Chico have any available units?
2022 Avenida Chico doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 2022 Avenida Chico have?
Some of 2022 Avenida Chico's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2022 Avenida Chico currently offering any rent specials?
2022 Avenida Chico is not currently offering any rent specials.
Is 2022 Avenida Chico pet-friendly?
No, 2022 Avenida Chico is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 2022 Avenida Chico offer parking?
No, 2022 Avenida Chico does not offer parking.
Does 2022 Avenida Chico have units with washers and dryers?
No, 2022 Avenida Chico does not offer units with in unit laundry.
Does 2022 Avenida Chico have a pool?
Yes, 2022 Avenida Chico has a pool.
Does 2022 Avenida Chico have accessible units?
No, 2022 Avenida Chico does not have accessible units.
Does 2022 Avenida Chico have units with dishwashers?
Yes, 2022 Avenida Chico has units with dishwashers.
Does 2022 Avenida Chico have units with air conditioning?
No, 2022 Avenida Chico does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
How to Spot and Avoid Rental Scams
How to Move Cross Country
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Fairway Villas
20122 Santa Ana Avenue
Newport Beach, CA 92660
Newport Bay
20102 SW Birch St
Newport Beach, CA 92660
One Uptown Newport
4201 Jamboree Rd
Newport Beach, CA 92660
The Waterfront
919 Bayside Dr
Newport Beach, CA 92660
Newport Seaside
1544 Placentia Avenue
Newport Beach, CA 92663
Eight 80 Newport Beach
880 Irvine Ave
Newport Beach, CA 92663

Similar Pages

Newport Beach 1 BedroomsNewport Beach 2 Bedrooms
Newport Beach Apartments with ParkingNewport Beach Dog Friendly Apartments
Newport Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAHuntington Beach, CA
Corona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAChino, CAPomona, CALa Habra, CAAlhambra, CA
Buena Park, CASan Clemente, CANorwalk, CABrea, CARedondo Beach, CAPlacentia, CAFountain Valley, CAInglewood, CA

Nearby Neighborhoods

Bayside

Apartments Near Colleges

California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los AngelesUniversity of California-Riverside
Chaffey College