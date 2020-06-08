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Newport Beach, CA
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12 RUE MARSEILLE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

12 RUE MARSEILLE

12 Rue Marseille · No Longer Available
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Location

12 Rue Marseille, Newport Beach, CA 92660
Big Canyon

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
walk in closets
fireplace
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
garage
BIG CANYON, BEAUTIFUL FOUR BEDROOM WITH 2, 1/2 BATHS. ALL REDONE INSIDE. LARGE KITCHEN WITH SKYLIGHTS AND WONDERFUL DINNING AREA THAT LEADS OUT TO PATIO. LIVING ROOM WITH FIREPLACE THAT LOOKS OUT TO BEAUTIFUL WRAP AROUND PATIO. LARGE MASTER BEDROOM ON 1ST FLOOR THAT ALSO LEADS OUT TO PATIO, WITH AN EXTRA LARGE WALK IN CLOSET, EXTRA CLOSETS BEHIND BEDROOM ENTRANCE DOOR.
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REFRIGERATOR, WASHER/DRYER AND A LARGE WINE COOLER INCLUDED. THREE CAR GARAGE. THIS HOME IS LIGHT AND BRIGHT WITH A BEAUTIFUL ENTRY FROM THE OUTSIDE. A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12 RUE MARSEILLE have any available units?
12 RUE MARSEILLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 12 RUE MARSEILLE have?
Some of 12 RUE MARSEILLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12 RUE MARSEILLE currently offering any rent specials?
12 RUE MARSEILLE isn't currently offering any rent specials.
Is 12 RUE MARSEILLE pet-friendly?
No, 12 RUE MARSEILLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 12 RUE MARSEILLE offer parking?
Yes, 12 RUE MARSEILLE does offer parking.
Does 12 RUE MARSEILLE have units with washers and dryers?
Yes, 12 RUE MARSEILLE offers units with in unit laundry.
Does 12 RUE MARSEILLE have a pool?
No, 12 RUE MARSEILLE does not have a pool.
Does 12 RUE MARSEILLE have accessible units?
No, 12 RUE MARSEILLE does not have accessible units.
Does 12 RUE MARSEILLE have units with dishwashers?
No, 12 RUE MARSEILLE does not have units with dishwashers.
Does 12 RUE MARSEILLE have units with air conditioning?
No, 12 RUE MARSEILLE does not have units with air conditioning.
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