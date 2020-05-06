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Newport Beach, CA
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114 Via Xanthe
Last updated January 8 2020 at 1:02 AM

114 Via Xanthe

114 Via Xanthe · No Longer Available
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Location

114 Via Xanthe, Newport Beach, CA 92663
Lido Isle

Amenities

patio / balcony
recently renovated
walk in closets
playground
tennis court
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
courtyard
playground
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 114 Via Xanthe have any available units?
114 Via Xanthe doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 114 Via Xanthe have?
Some of 114 Via Xanthe's amenities include patio / balcony, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 114 Via Xanthe currently offering any rent specials?
114 Via Xanthe is not currently offering any rent specials.
Is 114 Via Xanthe pet-friendly?
No, 114 Via Xanthe is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 114 Via Xanthe offer parking?
No, 114 Via Xanthe does not offer parking.
Does 114 Via Xanthe have units with washers and dryers?
No, 114 Via Xanthe does not offer units with in unit laundry.
Does 114 Via Xanthe have a pool?
No, 114 Via Xanthe does not have a pool.
Does 114 Via Xanthe have accessible units?
No, 114 Via Xanthe does not have accessible units.
Does 114 Via Xanthe have units with dishwashers?
No, 114 Via Xanthe does not have units with dishwashers.
Does 114 Via Xanthe have units with air conditioning?
No, 114 Via Xanthe does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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