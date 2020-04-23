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5923 Jumilla Ave.
Last updated March 22 2019 at 9:43 AM

5923 Jumilla Ave.

5923 N Jumilla Ave · No Longer Available
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Location

5923 N Jumilla Ave, Los Angeles, CA 91367
Woodland Hills-Warner Center

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dogs allowed
garage
recently renovated
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
bbq/grill
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
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(RLNE4704964)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5923 Jumilla Ave. have any available units?
5923 Jumilla Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5923 Jumilla Ave. have?
Some of 5923 Jumilla Ave.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5923 Jumilla Ave. currently offering any rent specials?
5923 Jumilla Ave. is not currently offering any rent specials.
Is 5923 Jumilla Ave. pet-friendly?
Yes, 5923 Jumilla Ave. is pet friendly.
Does 5923 Jumilla Ave. offer parking?
Yes, 5923 Jumilla Ave. offers parking.
Does 5923 Jumilla Ave. have units with washers and dryers?
No, 5923 Jumilla Ave. does not offer units with in unit laundry.
Does 5923 Jumilla Ave. have a pool?
Yes, 5923 Jumilla Ave. has a pool.
Does 5923 Jumilla Ave. have accessible units?
No, 5923 Jumilla Ave. does not have accessible units.
Does 5923 Jumilla Ave. have units with dishwashers?
No, 5923 Jumilla Ave. does not have units with dishwashers.
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