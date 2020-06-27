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4518 ALLA Road
Last updated March 11 2020 at 1:57 AM

4518 ALLA Road

4518 Alla Road · No Longer Available
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Location

4518 Alla Road, Los Angeles, CA 90066
Marina Del Rey

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
hot tub
internet access
key fob access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4518 ALLA Road have any available units?
4518 ALLA Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4518 ALLA Road have?
Some of 4518 ALLA Road's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4518 ALLA Road currently offering any rent specials?
4518 ALLA Road is not currently offering any rent specials.
Is 4518 ALLA Road pet-friendly?
Yes, 4518 ALLA Road is pet friendly.
Does 4518 ALLA Road offer parking?
Yes, 4518 ALLA Road offers parking.
Does 4518 ALLA Road have units with washers and dryers?
No, 4518 ALLA Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4518 ALLA Road have a pool?
No, 4518 ALLA Road does not have a pool.
Does 4518 ALLA Road have accessible units?
No, 4518 ALLA Road does not have accessible units.
Does 4518 ALLA Road have units with dishwashers?
Yes, 4518 ALLA Road has units with dishwashers.
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