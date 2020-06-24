23963 CROSSON DR.

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STUNNING HOME WITH A POOL AND A VIEW - Property Id: 206121
WELCOME HOME TO A PLACE YOU LOVE !!!
A DREAM COME TRUE HOME YOU WILL FALL IN LOVE THE MOMENT YOU WALK IN.
THIS STUNNING HOME WAS RENOVATED WITH FINE DESIGNER UPGRADES
A NEW CHEF KITCHEN WITH A HUGE CENTER ISLAND,
A LARGE COOK TOP,
TWO BUILT- IN OVENS,
A BUILT -IN WINE COOLER
A BUILT IN MICROWAVE
AND A LARGE STAINLESS STEEL REFRIGERATOR.
THIS GORGEOUS HOME HAS THREE MASTER SUITES WITH A BATHROOM INSIDE EACH ROOM.
THE MASTER SUITE HAS A BEAUTIFULLY RENOVATED MASTER BATH,
A VERY LARGE SHOWER AND A HUGE WALK-IN CLOSET.
SECOND MASTER SUITE HAS A FREE STANDING TUB AND A BEAUTIFUL VANITY.
A BEAUTIFUL ENGINEERED WOOD FLOOR THROUGHOUT
OPEN FLOOR PLAIN WITH A HUGH LIVING ROOM,
AN ENTERTAINMENT CENTER,
A FIRE-PLACE
A NEWER CHEF KITCHEN
AN ENTERTAINING LUSH BACK YARD WITH
A LARGE POOL,
A SPA,
A FIRE-PIT
AN UNPARALLELED VIEWS,
AVOCADO TREE,
PEACH TREE,
LEMON TREE,
APPLE TREE,
FIG TREE
SAVE MONEY ON YOUR ELECTRIC BILL WITH THE PANELS SOLAR SYSTEM.
CALL SIMONE
818-835-6461
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/206121
Property Id 206121
(RLNE5491051)