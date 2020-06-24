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23963 CROSSON DR.
Last updated March 3 2020 at 12:29 PM

23963 CROSSON DR.

23963 Crosson Drive · No Longer Available
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Location

23963 Crosson Drive, Los Angeles, CA 91367
Woodland Hills-Warner Center

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
hot tub
STUNNING HOME WITH A POOL AND A VIEW - Property Id: 206121

WELCOME HOME TO A PLACE YOU LOVE !!!

A DREAM COME TRUE HOME YOU WILL FALL IN LOVE THE MOMENT YOU WALK IN.

THIS STUNNING HOME WAS RENOVATED WITH FINE DESIGNER UPGRADES

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THE MASTER SUITE HAS A BEAUTIFULLY RENOVATED MASTER BATH,
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PEACH TREE,
LEMON TREE,
APPLE TREE,
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CALL SIMONE
818-835-6461
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/206121
Property Id 206121

(RLNE5491051)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23963 CROSSON DR. have any available units?
23963 CROSSON DR. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 23963 CROSSON DR. have?
Some of 23963 CROSSON DR.'s amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23963 CROSSON DR. currently offering any rent specials?
23963 CROSSON DR. is not currently offering any rent specials.
Is 23963 CROSSON DR. pet-friendly?
No, 23963 CROSSON DR. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 23963 CROSSON DR. offer parking?
No, 23963 CROSSON DR. does not offer parking.
Does 23963 CROSSON DR. have units with washers and dryers?
Yes, 23963 CROSSON DR. offers units with in unit laundry.
Does 23963 CROSSON DR. have a pool?
Yes, 23963 CROSSON DR. has a pool.
Does 23963 CROSSON DR. have accessible units?
No, 23963 CROSSON DR. does not have accessible units.
Does 23963 CROSSON DR. have units with dishwashers?
Yes, 23963 CROSSON DR. has units with dishwashers.
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