12226 Dehougne St

Amenities
GORGEOUS HOME, POOL, FULLY RENOVATED - Property Id: 265651
GORGEOUS HOUSE WITH POOL
FULLY REMODELED & RENOVATED
3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, PLUS HUGE BONUS ROOM
NEW FLOORING
CENTRAL AC/HEATING
RECESSED LIGHTING
NEW KITCHEN CABINETS WITH QUARTZ COUNTER TOPS
NEW WATER HEATER
STAINLESS STEEL STOVE, DISHWASHER, MICROWAVE
FIREPLACE
2 CAR GARAGE
COVERED PATIO
POOL
ONE YEAR LEASE
SMALL PET OK WITH ADDITIONAL DEPOSIT
WASHER DRYER HOOK UPS IN GARAGE
818 376 9102
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Property Id 265651
(RLNE5718163)