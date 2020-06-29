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Los Angeles, CA
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12226 Dehougne St
Last updated May 14 2020 at 11:45 AM

12226 Dehougne St

12226 Dehougne Street · No Longer Available
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Location

12226 Dehougne Street, Los Angeles, CA 91605
North Hollywood

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
microwave
oven
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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pet friendly
parking
pool
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GORGEOUS HOME, POOL, FULLY RENOVATED - Property Id: 265651

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COVERED PATIO
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ONE YEAR LEASE
SMALL PET OK WITH ADDITIONAL DEPOSIT
WASHER DRYER HOOK UPS IN GARAGE

818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/265651
Property Id 265651

(RLNE5718163)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12226 Dehougne St have any available units?
12226 Dehougne St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 12226 Dehougne St have?
Some of 12226 Dehougne St's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12226 Dehougne St currently offering any rent specials?
12226 Dehougne St is not currently offering any rent specials.
Is 12226 Dehougne St pet-friendly?
Yes, 12226 Dehougne St is pet friendly.
Does 12226 Dehougne St offer parking?
Yes, 12226 Dehougne St offers parking.
Does 12226 Dehougne St have units with washers and dryers?
No, 12226 Dehougne St does not offer units with in unit laundry.
Does 12226 Dehougne St have a pool?
Yes, 12226 Dehougne St has a pool.
Does 12226 Dehougne St have accessible units?
No, 12226 Dehougne St does not have accessible units.
Does 12226 Dehougne St have units with dishwashers?
Yes, 12226 Dehougne St has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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