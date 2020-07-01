All apartments in Long Beach
Find more places like 4150 DEL MAR AVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Long Beach, CA
/
4150 DEL MAR AVE
Last updated January 14 2020 at 9:45 PM

4150 DEL MAR AVE

4150 Del Mar Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Long Beach
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

4150 Del Mar Avenue, Long Beach, CA 90807
Los Cerritos

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
BIXBY KNOLLS-LOS CERRITOS TOWNHOUSE STYLE DUPLEX - SEEKING PEACE & QUIET?? HERE IS A WONDERFUL OPPORTUNITY TO LIVE ON QUIET STREET IN A SECLUDED NEIGHBORHOOD NEAR THE VIRGINIA COUNTRY CLUB. UPGRADES AND RENOVATIONS HAVE JUST BEEN COMPLETED ON THE UNIT. THIS TWO STORY UNIT OFFERS 1300 SQUARE FEET OF LIVING SPACE, FEATURING A OPEN AND AIRY LIVING ROOM, FAMILY ROOM, MODERN KITCHEN, LARGE STORAGE AREA (GARAGE), SECLUDED PATIO AND PRIVATE SPACE. UPSTAIRS ARE TWO BEDROOMS AND SEPARATE OFFICE AREA AND BALCONY DECK. BE THE FIRST TO APPLY!! CALL OUR OFFICE FOR MORE INFORMATION. SMALL PET, UNDER 25LBS CONSIDERED. APPLY ONLINE ON OUR WEBSITE: RENTWITHSKYLINE.COM.

(RLNE5269167)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4150 DEL MAR AVE have any available units?
4150 DEL MAR AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 4150 DEL MAR AVE have?
Some of 4150 DEL MAR AVE's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4150 DEL MAR AVE currently offering any rent specials?
4150 DEL MAR AVE is not currently offering any rent specials.
Is 4150 DEL MAR AVE pet-friendly?
Yes, 4150 DEL MAR AVE is pet friendly.
Does 4150 DEL MAR AVE offer parking?
Yes, 4150 DEL MAR AVE offers parking.
Does 4150 DEL MAR AVE have units with washers and dryers?
No, 4150 DEL MAR AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 4150 DEL MAR AVE have a pool?
No, 4150 DEL MAR AVE does not have a pool.
Does 4150 DEL MAR AVE have accessible units?
No, 4150 DEL MAR AVE does not have accessible units.
Does 4150 DEL MAR AVE have units with dishwashers?
No, 4150 DEL MAR AVE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
How to Move Cross Country
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Linden
434 East 4th Street
Long Beach, CA 90802
Long Beach Terraces
1628 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Edison
100 Long Beach Blvd
Long Beach, CA 90802
Camden Harbor View
40 Cedar Walk
Long Beach, CA 90802
Oceanaire
150 West Ocean Boulevard
Long Beach, CA 90802
The Alamitos
101 Alamitos Avenue
Long Beach, CA 90802
2065 Locust Ave
2065 Locust Avenue
Long Beach, CA 90806
IMT Gallery 421
421 W Broadway
Long Beach, CA 90802

Similar Pages

Long Beach 1 BedroomsLong Beach 2 Bedrooms
Long Beach Apartments with ParkingLong Beach Pet Friendly Places
Long Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Long BeachBixby Park
Central Long BeachBelmont Heights
Traffic CircleDairy

Apartments Near Colleges

Long Beach City CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine