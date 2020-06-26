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Long Beach, CA
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1174 EAST OCEAN BLVD #6
Last updated November 5 2019 at 2:51 PM

1174 EAST OCEAN BLVD #6

1174 E Ocean Boulevard · No Longer Available
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Location

1174 E Ocean Boulevard, Long Beach, CA 90802
Bixby Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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THIS UNIT IS VACANT AND SHOWED BY APPOINTMENT ONLY
CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285

NO CO-SIGNOR
NON SMOKING UNIT
SMALL DOG OR CAT 15 LBS WITH EXTRA DEPOSIT

RENT $2,750
SEC DPT $2,800

(RLNE5074915)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have any available units?
1174 EAST OCEAN BLVD #6 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have?
Some of 1174 EAST OCEAN BLVD #6's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1174 EAST OCEAN BLVD #6 currently offering any rent specials?
1174 EAST OCEAN BLVD #6 is not currently offering any rent specials.
Is 1174 EAST OCEAN BLVD #6 pet-friendly?
Yes, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 is pet friendly.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 offer parking?
Yes, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 offers parking.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have units with washers and dryers?
No, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 does not offer units with in unit laundry.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have a pool?
No, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 does not have a pool.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have accessible units?
No, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 does not have accessible units.
Does 1174 EAST OCEAN BLVD #6 have units with dishwashers?
Yes, 1174 EAST OCEAN BLVD #6 has units with dishwashers.
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