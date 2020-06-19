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Laguna Hills, CA
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24811 Rittenhouse Circle
Last updated June 10 2019 at 6:05 AM

24811 Rittenhouse Circle

24811 Rittenhouse Circle · No Longer Available
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Location

24811 Rittenhouse Circle, Laguna Hills, CA 92653
Central Laguna Hills

Amenities

granite counters
stainless steel
gym
fireplace
courtyard
range
Unit Amenities
fireplace
granite counters
range
stainless steel
Property Amenities
courtyard
gym
THIS SPACIOUS HOME WITH A POPULAR FLOOR PLAN BOASTS 5 BEDROOMS, PLUS A VERY LARGE BONUS ROOM. IT IS LOCATED CONVENIENTLY IN A DESIREABLE NEIGHBORHOOD CLOSE TO LAGUNA HILLS HIGH SCHOOL. A MAIN FLOOR BEDROOM COULD EASILY BE USED AS A HOME OFFICE. THE MASTER RETREAT HAS A COZY FIREPLACE AND A SMALLER BONUS ROOM WHICH COULD MAKE A GREAT HOME GYM. THE KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTER TOPS, AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. HIGH CEILINGS ACCENT THE FORMAL LIVING ROOM AS WELL AS A FIREPLACE, ADDITIONALLY A BUILT-IN WET BAR AND FORMAL DINING ROOM COMPLETE THIS HOME. THE FRONT COURTYARD PRESENTS A ROMANTIC WATERFALL AND A CUL-DE-SAC LOCATION ALL MAKE THIS HOME A GREAT CHOICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24811 Rittenhouse Circle have any available units?
24811 Rittenhouse Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Hills, CA.
What amenities does 24811 Rittenhouse Circle have?
Some of 24811 Rittenhouse Circle's amenities include granite counters, stainless steel, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24811 Rittenhouse Circle currently offering any rent specials?
24811 Rittenhouse Circle is not currently offering any rent specials.
Is 24811 Rittenhouse Circle pet-friendly?
No, 24811 Rittenhouse Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Hills.
Does 24811 Rittenhouse Circle offer parking?
No, 24811 Rittenhouse Circle does not offer parking.
Does 24811 Rittenhouse Circle have units with washers and dryers?
No, 24811 Rittenhouse Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 24811 Rittenhouse Circle have a pool?
No, 24811 Rittenhouse Circle does not have a pool.
Does 24811 Rittenhouse Circle have accessible units?
No, 24811 Rittenhouse Circle does not have accessible units.
Does 24811 Rittenhouse Circle have units with dishwashers?
No, 24811 Rittenhouse Circle does not have units with dishwashers.
Does 24811 Rittenhouse Circle have units with air conditioning?
No, 24811 Rittenhouse Circle does not have units with air conditioning.
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