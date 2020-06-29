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Chula Vista, CA
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2892 S Compass Cir
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2892 S Compass Cir

2892 S Compass Cir S · No Longer Available
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Location

2892 S Compass Cir S, Chula Vista, CA 91914
Rolling Hills Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2892 S Compass Cir have any available units?
2892 S Compass Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chula Vista, CA.
How much is rent in Chula Vista, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chula Vista Rent Report.
What amenities does 2892 S Compass Cir have?
Some of 2892 S Compass Cir's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2892 S Compass Cir currently offering any rent specials?
2892 S Compass Cir is not currently offering any rent specials.
Is 2892 S Compass Cir pet-friendly?
No, 2892 S Compass Cir is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chula Vista.
Does 2892 S Compass Cir offer parking?
Yes, 2892 S Compass Cir offers parking.
Does 2892 S Compass Cir have units with washers and dryers?
No, 2892 S Compass Cir does not offer units with in unit laundry.
Does 2892 S Compass Cir have a pool?
Yes, 2892 S Compass Cir has a pool.
Does 2892 S Compass Cir have accessible units?
No, 2892 S Compass Cir does not have accessible units.
Does 2892 S Compass Cir have units with dishwashers?
Yes, 2892 S Compass Cir has units with dishwashers.
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