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7947 E Viewrim Drive
Last updated October 24 2019 at 3:27 AM

7947 E Viewrim Drive

7947 East Viewrim Drive · No Longer Available
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Location

7947 East Viewrim Drive, Anaheim, CA 92808
The Highlands at Anaheim Hills

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
microwave
range
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7947 E Viewrim Drive have any available units?
7947 E Viewrim Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Anaheim, CA.
How much is rent in Anaheim, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Anaheim Rent Report.
What amenities does 7947 E Viewrim Drive have?
Some of 7947 E Viewrim Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7947 E Viewrim Drive currently offering any rent specials?
7947 E Viewrim Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7947 E Viewrim Drive pet-friendly?
No, 7947 E Viewrim Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Anaheim.
Does 7947 E Viewrim Drive offer parking?
Yes, 7947 E Viewrim Drive offers parking.
Does 7947 E Viewrim Drive have units with washers and dryers?
No, 7947 E Viewrim Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7947 E Viewrim Drive have a pool?
No, 7947 E Viewrim Drive does not have a pool.
Does 7947 E Viewrim Drive have accessible units?
No, 7947 E Viewrim Drive does not have accessible units.
Does 7947 E Viewrim Drive have units with dishwashers?
Yes, 7947 E Viewrim Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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