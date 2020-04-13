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Tempe, AZ
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8907 S LORI Lane
Last updated August 16 2019 at 2:56 PM

8907 S LORI Lane

8907 South Lori Lane · No Longer Available
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Location

8907 South Lori Lane, Tempe, AZ 85284
Warner Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8907 S LORI Lane have any available units?
8907 S LORI Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 8907 S LORI Lane have?
Some of 8907 S LORI Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8907 S LORI Lane currently offering any rent specials?
8907 S LORI Lane is not currently offering any rent specials.
Is 8907 S LORI Lane pet-friendly?
No, 8907 S LORI Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 8907 S LORI Lane offer parking?
Yes, 8907 S LORI Lane offers parking.
Does 8907 S LORI Lane have units with washers and dryers?
Yes, 8907 S LORI Lane offers units with in unit laundry.
Does 8907 S LORI Lane have a pool?
Yes, 8907 S LORI Lane has a pool.
Does 8907 S LORI Lane have accessible units?
No, 8907 S LORI Lane does not have accessible units.
Does 8907 S LORI Lane have units with dishwashers?
Yes, 8907 S LORI Lane has units with dishwashers.
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