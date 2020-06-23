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Tempe, AZ
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1613 E VAUGHN Street
Last updated June 13 2020 at 5:37 AM

1613 E VAUGHN Street

1613 East Vaughn Street · No Longer Available
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Location

1613 East Vaughn Street, Tempe, AZ 85283

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
bbq/grill
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
AVAILABLE ON 5/16/20. SHORT TERM, MONTHLY AND LONG TERM RENTALS AVAIL. CALL OWNER/AGENT FOR SPECIFIC RENT AND AVAILABILITY.RENT VARIES BASED ON DURATION AND SEASON OF STAY.COMPLETELY FURNISHED, FULLY EQUIPPED COMFY & CONVENIENT VACATION, CORP OR LONGER TERM RENTAL. BRING YOUR CLOTHES AND A TOOTHBRUSH! IN BETWEEN HOMES? REMODELING? NEED A CORP RENTAL? JUST WANT TO GET OUT OF THE COLD? THIS QUAINT, QUIET, PRIDE OF OWNERSHIP DEVELOPMENT FEELS LIKE HOME! WALK TO SHOPPING & RESTAURANTS. ON SITE RV STORAGE . COZY FURNISHINGS AND FIREPLACE. COVERED PATIO & PRIVATE YARD AREA TO RELAX AND ENJOY THE AZ LIFESTYLE. GREAT LOCATION WITHIN 5 MIN OF THE I-10, 101, & 60. 15 MINUTES TO SKY HARBOR, SCOTTSDALE & DOWNTOWN PHX. GOLF, HIKING, BALL GAMES, & MUCH MORE! OWNER IS LICENSED RE AGT IN AZ.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1613 E VAUGHN Street have any available units?
1613 E VAUGHN Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1613 E VAUGHN Street have?
Some of 1613 E VAUGHN Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1613 E VAUGHN Street currently offering any rent specials?
1613 E VAUGHN Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1613 E VAUGHN Street pet-friendly?
No, 1613 E VAUGHN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1613 E VAUGHN Street offer parking?
Yes, 1613 E VAUGHN Street does offer parking.
Does 1613 E VAUGHN Street have units with washers and dryers?
No, 1613 E VAUGHN Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1613 E VAUGHN Street have a pool?
No, 1613 E VAUGHN Street does not have a pool.
Does 1613 E VAUGHN Street have accessible units?
No, 1613 E VAUGHN Street does not have accessible units.
Does 1613 E VAUGHN Street have units with dishwashers?
Yes, 1613 E VAUGHN Street has units with dishwashers.
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