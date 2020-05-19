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Scottsdale, AZ
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9675 N 93RD Way
Last updated June 1 2020 at 4:59 PM

9675 N 93RD Way

9675 North 93rd Way · No Longer Available
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Location

9675 North 93rd Way, Scottsdale, AZ 85258

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
hot tub
internet access
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9675 N 93RD Way have any available units?
9675 N 93RD Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9675 N 93RD Way have?
Some of 9675 N 93RD Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9675 N 93RD Way currently offering any rent specials?
9675 N 93RD Way isn't currently offering any rent specials.
Is 9675 N 93RD Way pet-friendly?
No, 9675 N 93RD Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9675 N 93RD Way offer parking?
No, 9675 N 93RD Way does not offer parking.
Does 9675 N 93RD Way have units with washers and dryers?
No, 9675 N 93RD Way does not offer units with in unit laundry.
Does 9675 N 93RD Way have a pool?
Yes, 9675 N 93RD Way has a pool.
Does 9675 N 93RD Way have accessible units?
No, 9675 N 93RD Way does not have accessible units.
Does 9675 N 93RD Way have units with dishwashers?
Yes, 9675 N 93RD Way has units with dishwashers.
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