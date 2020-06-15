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9550 N 94TH Place
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

9550 N 94TH Place

9550 North 94th Place · (602) 790-2566
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Location

9550 North 94th Place, Scottsdale, AZ 85258

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 219 · Avail. now

$1,900

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1 Bed · 1 Bath · 802 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
tennis court
fireplace
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Unit Amenities
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patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9550 N 94TH Place have any available units?
9550 N 94TH Place has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9550 N 94TH Place have?
Some of 9550 N 94TH Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9550 N 94TH Place currently offering any rent specials?
9550 N 94TH Place isn't currently offering any rent specials.
Is 9550 N 94TH Place pet-friendly?
No, 9550 N 94TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9550 N 94TH Place offer parking?
No, 9550 N 94TH Place does not offer parking.
Does 9550 N 94TH Place have units with washers and dryers?
No, 9550 N 94TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 9550 N 94TH Place have a pool?
Yes, 9550 N 94TH Place has a pool.
Does 9550 N 94TH Place have accessible units?
No, 9550 N 94TH Place does not have accessible units.
Does 9550 N 94TH Place have units with dishwashers?
Yes, 9550 N 94TH Place has units with dishwashers.
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