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Scottsdale, AZ
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8126 E DEL TIMBRE Drive
Last updated July 16 2019 at 3:06 AM

8126 E DEL TIMBRE Drive

8126 East Del Timbre Drive · No Longer Available
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Location

8126 East Del Timbre Drive, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8126 E DEL TIMBRE Drive have any available units?
8126 E DEL TIMBRE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8126 E DEL TIMBRE Drive have?
Some of 8126 E DEL TIMBRE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8126 E DEL TIMBRE Drive currently offering any rent specials?
8126 E DEL TIMBRE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8126 E DEL TIMBRE Drive pet-friendly?
No, 8126 E DEL TIMBRE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8126 E DEL TIMBRE Drive offer parking?
Yes, 8126 E DEL TIMBRE Drive offers parking.
Does 8126 E DEL TIMBRE Drive have units with washers and dryers?
No, 8126 E DEL TIMBRE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8126 E DEL TIMBRE Drive have a pool?
Yes, 8126 E DEL TIMBRE Drive has a pool.
Does 8126 E DEL TIMBRE Drive have accessible units?
No, 8126 E DEL TIMBRE Drive does not have accessible units.
Does 8126 E DEL TIMBRE Drive have units with dishwashers?
Yes, 8126 E DEL TIMBRE Drive has units with dishwashers.
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