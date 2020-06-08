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8045 E VIA DE VIVA --
Last updated April 3 2020 at 1:54 PM

8045 E VIA DE VIVA --

8045 East via De Viva · (480) 495-9561
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Location

8045 East via De Viva, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$6,400

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 2145 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8045 E VIA DE VIVA -- have any available units?
8045 E VIA DE VIVA -- has a unit available for $6,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8045 E VIA DE VIVA -- have?
Some of 8045 E VIA DE VIVA --'s amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8045 E VIA DE VIVA -- currently offering any rent specials?
8045 E VIA DE VIVA -- isn't currently offering any rent specials.
Is 8045 E VIA DE VIVA -- pet-friendly?
No, 8045 E VIA DE VIVA -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8045 E VIA DE VIVA -- offer parking?
Yes, 8045 E VIA DE VIVA -- does offer parking.
Does 8045 E VIA DE VIVA -- have units with washers and dryers?
No, 8045 E VIA DE VIVA -- does not offer units with in unit laundry.
Does 8045 E VIA DE VIVA -- have a pool?
No, 8045 E VIA DE VIVA -- does not have a pool.
Does 8045 E VIA DE VIVA -- have accessible units?
No, 8045 E VIA DE VIVA -- does not have accessible units.
Does 8045 E VIA DE VIVA -- have units with dishwashers?
Yes, 8045 E VIA DE VIVA -- has units with dishwashers.
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