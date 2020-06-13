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Scottsdale, AZ
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7926 E DESERT COVE Avenue
Last updated May 2 2019 at 2:05 AM

7926 E DESERT COVE Avenue

7926 East Desert Cove Avenue · No Longer Available
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Location

7926 East Desert Cove Avenue, Scottsdale, AZ 85260
Scottsdale Country Club

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
clubhouse
hot tub
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
courtyard
parking
pool
bbq/grill
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7926 E DESERT COVE Avenue have any available units?
7926 E DESERT COVE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7926 E DESERT COVE Avenue have?
Some of 7926 E DESERT COVE Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7926 E DESERT COVE Avenue currently offering any rent specials?
7926 E DESERT COVE Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 7926 E DESERT COVE Avenue pet-friendly?
No, 7926 E DESERT COVE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7926 E DESERT COVE Avenue offer parking?
Yes, 7926 E DESERT COVE Avenue does offer parking.
Does 7926 E DESERT COVE Avenue have units with washers and dryers?
No, 7926 E DESERT COVE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 7926 E DESERT COVE Avenue have a pool?
Yes, 7926 E DESERT COVE Avenue has a pool.
Does 7926 E DESERT COVE Avenue have accessible units?
No, 7926 E DESERT COVE Avenue does not have accessible units.
Does 7926 E DESERT COVE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 7926 E DESERT COVE Avenue has units with dishwashers.
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