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7633 N PINESVIEW Drive
Last updated April 3 2020 at 1:56 PM

7633 N PINESVIEW Drive

7633 North Pinesview Drive · (480) 558-1295
COVID-19 Update
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Location

7633 North Pinesview Drive, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,995

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1695 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
bbq/grill
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
bbq/grill
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7633 N PINESVIEW Drive have any available units?
7633 N PINESVIEW Drive has a unit available for $2,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7633 N PINESVIEW Drive have?
Some of 7633 N PINESVIEW Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7633 N PINESVIEW Drive currently offering any rent specials?
7633 N PINESVIEW Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7633 N PINESVIEW Drive pet-friendly?
No, 7633 N PINESVIEW Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7633 N PINESVIEW Drive offer parking?
Yes, 7633 N PINESVIEW Drive does offer parking.
Does 7633 N PINESVIEW Drive have units with washers and dryers?
No, 7633 N PINESVIEW Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7633 N PINESVIEW Drive have a pool?
No, 7633 N PINESVIEW Drive does not have a pool.
Does 7633 N PINESVIEW Drive have accessible units?
No, 7633 N PINESVIEW Drive does not have accessible units.
Does 7633 N PINESVIEW Drive have units with dishwashers?
Yes, 7633 N PINESVIEW Drive has units with dishwashers.
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