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Scottsdale, AZ
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7528 E MCLELLAN Lane
Last updated May 7 2019 at 9:34 AM

7528 E MCLELLAN Lane

7528 East Mclellan Lane · No Longer Available
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Location

7528 East Mclellan Lane, Scottsdale, AZ 85250

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7528 E MCLELLAN Lane have any available units?
7528 E MCLELLAN Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7528 E MCLELLAN Lane have?
Some of 7528 E MCLELLAN Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7528 E MCLELLAN Lane currently offering any rent specials?
7528 E MCLELLAN Lane is not currently offering any rent specials.
Is 7528 E MCLELLAN Lane pet-friendly?
No, 7528 E MCLELLAN Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7528 E MCLELLAN Lane offer parking?
Yes, 7528 E MCLELLAN Lane offers parking.
Does 7528 E MCLELLAN Lane have units with washers and dryers?
Yes, 7528 E MCLELLAN Lane offers units with in unit laundry.
Does 7528 E MCLELLAN Lane have a pool?
No, 7528 E MCLELLAN Lane does not have a pool.
Does 7528 E MCLELLAN Lane have accessible units?
No, 7528 E MCLELLAN Lane does not have accessible units.
Does 7528 E MCLELLAN Lane have units with dishwashers?
Yes, 7528 E MCLELLAN Lane has units with dishwashers.
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