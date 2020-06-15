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7386 E CAMINO DEL MONTE Drive
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

7386 E CAMINO DEL MONTE Drive

7386 East Camino Del Monte · (602) 478-4017
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Location

7386 East Camino Del Monte, Scottsdale, AZ 85255

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,950

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2 Bed · 3 Bath · 1430 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive have any available units?
7386 E CAMINO DEL MONTE Drive has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive have?
Some of 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive currently offering any rent specials?
7386 E CAMINO DEL MONTE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive pet-friendly?
No, 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive offer parking?
Yes, 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive does offer parking.
Does 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive have units with washers and dryers?
No, 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive have a pool?
Yes, 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive has a pool.
Does 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive have accessible units?
No, 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive does not have accessible units.
Does 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive have units with dishwashers?
Yes, 7386 E CAMINO DEL MONTE Drive has units with dishwashers.
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