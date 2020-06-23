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Scottsdale, AZ
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7063 E MCDONALD Drive
Last updated September 12 2019 at 7:25 AM

7063 E MCDONALD Drive

7063 East Mcdonald Drive · No Longer Available
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Location

7063 East Mcdonald Drive, Scottsdale, AZ 85253

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7063 E MCDONALD Drive have any available units?
7063 E MCDONALD Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7063 E MCDONALD Drive have?
Some of 7063 E MCDONALD Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7063 E MCDONALD Drive currently offering any rent specials?
7063 E MCDONALD Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7063 E MCDONALD Drive pet-friendly?
No, 7063 E MCDONALD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7063 E MCDONALD Drive offer parking?
Yes, 7063 E MCDONALD Drive does offer parking.
Does 7063 E MCDONALD Drive have units with washers and dryers?
No, 7063 E MCDONALD Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7063 E MCDONALD Drive have a pool?
Yes, 7063 E MCDONALD Drive has a pool.
Does 7063 E MCDONALD Drive have accessible units?
No, 7063 E MCDONALD Drive does not have accessible units.
Does 7063 E MCDONALD Drive have units with dishwashers?
Yes, 7063 E MCDONALD Drive has units with dishwashers.
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