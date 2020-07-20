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6 SPUR Circle
Last updated May 6 2019 at 2:23 AM

6 SPUR Circle

6 Spur Cir · No Longer Available
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Location

6 Spur Cir, Scottsdale, AZ 85251
Arcadia

Amenities

patio / balcony
dishwasher
walk in closets
pool
clubhouse
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
pool
bbq/grill
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6 SPUR Circle have any available units?
6 SPUR Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 6 SPUR Circle have?
Some of 6 SPUR Circle's amenities include patio / balcony, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6 SPUR Circle currently offering any rent specials?
6 SPUR Circle is not currently offering any rent specials.
Is 6 SPUR Circle pet-friendly?
No, 6 SPUR Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 6 SPUR Circle offer parking?
No, 6 SPUR Circle does not offer parking.
Does 6 SPUR Circle have units with washers and dryers?
No, 6 SPUR Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 6 SPUR Circle have a pool?
Yes, 6 SPUR Circle has a pool.
Does 6 SPUR Circle have accessible units?
No, 6 SPUR Circle does not have accessible units.
Does 6 SPUR Circle have units with dishwashers?
Yes, 6 SPUR Circle has units with dishwashers.
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