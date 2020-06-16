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28511 N 101ST Way
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

28511 N 101ST Way

28511 North 101st Way · (480) 767-3619
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Location

28511 North 101st Way, Scottsdale, AZ 85262
Troon North

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,500

Click to see floorplan

4 Bed · 5 Bath · 2496 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
bbq/grill
hot tub
internet access
THIS FURNISHED RENTAL IS AVAILABLE ONLY FOR THE FOLLOWING MONTHS: SEPT 2020 & NOV 2020@$2500/MONTH. JAN THRU MARCH 2021 @$4500/MONTH.THIS SOPHISTICATED TOWNHOME, LOCATED IN TROON NORTH, FEATURES 4 BEDROOMS (ALL ENSUITES)4.5 BATHS & A LOFT. THE FIRST FLOOR MASTER SUITE & ONE OF THE ENSUITES UPSTAIRS HAVE KINGS BEDS & ALL OTHER BEDROOMS HAVE QUEEN BEDS.THIS SANTE FE STYLE HOME HAS VERSAILLES TRAVERTINE THROUGHOUT THE DOWNSTAIRS, UPGRADED CARPETING THROUGHOUT THE REST OF THE HOME, UPGRADED STAINLESS APPLIANCES INCLUDING A GAS OVEN/RANGE, GORGEOUS BATHROOMS EACH WITH THEIR OWN UNIQUE STYLE, SUPER COVERED PATIO WITH BUILT IN HEATER, MULTIPLE BALCONYS, GRANITE, WARM WOOD CABINETRY... THIS PROPERTY IS ELEGANT, COMFORTABLE AND WELL APPOINTED. THE HEATED COMMUNITY POOL/SPA, BBQ AREA AND FITNESS CENTER ARE ONE BLOCK AWAY IN ADDITION TO THE AMENITIES OF TROON NORTH GOLF CLUB WHICH IS AT THE END OF THE SUBDIVISION. ALL UTILITIES INCLUDING WI FI AND SUBSCRIPTION TV ARE INCLUDED ON AND OFF SEASON WITH A CAP ON ELECTRIC OFF SEASON..SEE PRIVATE REMARKS FOR DETAILS. ENJOY THE BEAUTY AND TRANQUILITY OF TROON NORTH WHILE STAYING IN THIS WONDERFUL HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28511 N 101ST Way have any available units?
28511 N 101ST Way has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 28511 N 101ST Way have?
Some of 28511 N 101ST Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28511 N 101ST Way currently offering any rent specials?
28511 N 101ST Way isn't currently offering any rent specials.
Is 28511 N 101ST Way pet-friendly?
No, 28511 N 101ST Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 28511 N 101ST Way offer parking?
Yes, 28511 N 101ST Way does offer parking.
Does 28511 N 101ST Way have units with washers and dryers?
No, 28511 N 101ST Way does not offer units with in unit laundry.
Does 28511 N 101ST Way have a pool?
Yes, 28511 N 101ST Way has a pool.
Does 28511 N 101ST Way have accessible units?
No, 28511 N 101ST Way does not have accessible units.
Does 28511 N 101ST Way have units with dishwashers?
Yes, 28511 N 101ST Way has units with dishwashers.
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