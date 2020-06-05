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Scottsdale, AZ
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17707 N 93RD Way
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

17707 N 93RD Way

17707 North 93rd Way · No Longer Available
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Location

17707 North 93rd Way, Scottsdale, AZ 85255
DC Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
hot tub
**SEASON RATES APPLY** LUXURIOUS & BEAUTIFULLY FURNISHED PRIVATE RETREAT-3 BEDROOM, 3 BATH TOWNHOME IN GATED COMMUNITY IN DC RANCH-GOURMET KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS, UNDER CABINET LIGHTING, BREAKFAST ROOM & BREAKFAST BAR-FORMAL DINING WITH BUTLER'S PANTRY-MASTER SUITE HAS SMALL DECK WITH MOUNTAIN VIEW, LARGE WALK IN CLOSET, BATH WITH SEPARATE GARDEN TUB & SHOWER-THE LOFT IS A PRIVATE RETREAT OFF THE MASTER & 2ND BEDROOMS-3RD BEDROOM IS DOWNSTAIRS-THIS HOME WOULD BE GREAT FOR ENTERTAINING WITH A LARGE INTERIOR PATIO & IS CONVENIENT TO THE HEATED COMMUNITY POOL & SPA ACROSS THE WAY-WONDERFUL HOME IN A VERY DESIRABLE COMMUNITY-CONVENIENT TO THE 101 FRWY & ALL NORTH SCOTTSDALE AMENITIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17707 N 93RD Way have any available units?
17707 N 93RD Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 17707 N 93RD Way have?
Some of 17707 N 93RD Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17707 N 93RD Way currently offering any rent specials?
17707 N 93RD Way isn't currently offering any rent specials.
Is 17707 N 93RD Way pet-friendly?
No, 17707 N 93RD Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 17707 N 93RD Way offer parking?
Yes, 17707 N 93RD Way does offer parking.
Does 17707 N 93RD Way have units with washers and dryers?
No, 17707 N 93RD Way does not offer units with in unit laundry.
Does 17707 N 93RD Way have a pool?
Yes, 17707 N 93RD Way has a pool.
Does 17707 N 93RD Way have accessible units?
No, 17707 N 93RD Way does not have accessible units.
Does 17707 N 93RD Way have units with dishwashers?
Yes, 17707 N 93RD Way has units with dishwashers.
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