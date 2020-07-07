All apartments in Scottsdale
Find more places like 16668 N 98TH Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
16668 N 98TH Place
Last updated April 29 2020 at 10:51 PM

16668 N 98TH Place

16668 North 98th Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

16668 North 98th Place, Scottsdale, AZ 85260

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
4/28/20- APPLICATION ACCEPTED*** BEAUTIFUL HOME WITH PLENTY OF UPGRADES & ON A PREMIUM PRIVATE LOT!! 4 BEDROOMS AND 3 FULL BATHS, SPLIT FLOOR PLAN. BEAUTIFULLY UPGRADED GOURMET KITCHEN INCLUDES, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, DOUBLE OVEN, UPGRADED CABINETS, GAS STOVE & OVERSIZED ISLAND, KITCHEN OPENS UP TO A LARGE FAMILY ROOM, GREAT FOR ENTERTAINING AND FAMILY GATHERINGS. FAMILY ROOM HAS A GAS FIREPLACE WITH STONE SURROUND AND BUILT IN MEDIA NICHE. CEILING FANS AND WOOD BLINDS THROUGHOUT THE HOME. NICE LAUNDRY ROOM WITH BUILT IN CABINETS, FRONT/BACK LANDSCAPING SERVICE INCLUDED. PETS ARE SUBJECT TO OWNER APPROVAL. CLOSE TO SCHOOLS, RESTAURANTS, SHOPPING CENTERS, GOLF COURSES AND MAJOR FREEWAYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16668 N 98TH Place have any available units?
16668 N 98TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 16668 N 98TH Place have?
Some of 16668 N 98TH Place's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16668 N 98TH Place currently offering any rent specials?
16668 N 98TH Place is not currently offering any rent specials.
Is 16668 N 98TH Place pet-friendly?
Yes, 16668 N 98TH Place is pet friendly.
Does 16668 N 98TH Place offer parking?
Yes, 16668 N 98TH Place offers parking.
Does 16668 N 98TH Place have units with washers and dryers?
No, 16668 N 98TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 16668 N 98TH Place have a pool?
No, 16668 N 98TH Place does not have a pool.
Does 16668 N 98TH Place have accessible units?
No, 16668 N 98TH Place does not have accessible units.
Does 16668 N 98TH Place have units with dishwashers?
Yes, 16668 N 98TH Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

San Tropez
2700 N Hayden Rd
Scottsdale, AZ 85257
San Travesia by Mark-Taylor
7501 E McDowell Rd
Scottsdale, AZ 85257
Dusk
3130 N Hayden Rd
Scottsdale, AZ 85251
Standard
6811 E Main St
Scottsdale, AZ 85251
Scottsdale Horizon Apartment Homes
9259 E Raintree Dr
Scottsdale, AZ 85260
The Glen at Old Town
4343 N 78th St
Scottsdale, AZ 85251
Scottsdale Haciendas
985 N Granite Reef Rd
Scottsdale, AZ 85257
Desert Horizon
16636 N 58th St
Scottsdale, AZ 85254

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Dog Friendly ApartmentsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College