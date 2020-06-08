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Scottsdale, AZ
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16420 N THOMPSON PEAK Parkway
Last updated January 20 2020 at 12:47 AM

16420 N THOMPSON PEAK Parkway

16420 N Thompson Peak Pkwy · No Longer Available
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Location

16420 N Thompson Peak Pkwy, Scottsdale, AZ 85255
McDowell Mountain Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16420 N THOMPSON PEAK Parkway have any available units?
16420 N THOMPSON PEAK Parkway doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 16420 N THOMPSON PEAK Parkway have?
Some of 16420 N THOMPSON PEAK Parkway's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16420 N THOMPSON PEAK Parkway currently offering any rent specials?
16420 N THOMPSON PEAK Parkway is not currently offering any rent specials.
Is 16420 N THOMPSON PEAK Parkway pet-friendly?
No, 16420 N THOMPSON PEAK Parkway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 16420 N THOMPSON PEAK Parkway offer parking?
Yes, 16420 N THOMPSON PEAK Parkway offers parking.
Does 16420 N THOMPSON PEAK Parkway have units with washers and dryers?
No, 16420 N THOMPSON PEAK Parkway does not offer units with in unit laundry.
Does 16420 N THOMPSON PEAK Parkway have a pool?
Yes, 16420 N THOMPSON PEAK Parkway has a pool.
Does 16420 N THOMPSON PEAK Parkway have accessible units?
No, 16420 N THOMPSON PEAK Parkway does not have accessible units.
Does 16420 N THOMPSON PEAK Parkway have units with dishwashers?
Yes, 16420 N THOMPSON PEAK Parkway has units with dishwashers.
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