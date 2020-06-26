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14116 N 109TH Street
Last updated May 8 2020 at 5:06 AM

14116 N 109TH Street

14116 North 109th Street · No Longer Available
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Location

14116 North 109th Street, Scottsdale, AZ 85255
McDowell Mountain Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
hot tub
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14116 N 109TH Street have any available units?
14116 N 109TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 14116 N 109TH Street have?
Some of 14116 N 109TH Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14116 N 109TH Street currently offering any rent specials?
14116 N 109TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 14116 N 109TH Street pet-friendly?
Yes, 14116 N 109TH Street is pet friendly.
Does 14116 N 109TH Street offer parking?
Yes, 14116 N 109TH Street offers parking.
Does 14116 N 109TH Street have units with washers and dryers?
No, 14116 N 109TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 14116 N 109TH Street have a pool?
Yes, 14116 N 109TH Street has a pool.
Does 14116 N 109TH Street have accessible units?
No, 14116 N 109TH Street does not have accessible units.
Does 14116 N 109TH Street have units with dishwashers?
Yes, 14116 N 109TH Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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