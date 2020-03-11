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11615 E TERRA Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

11615 E TERRA Drive

11615 East Terra Drive · No Longer Available
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Location

11615 East Terra Drive, Scottsdale, AZ 85259
Stonegate

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
pool
tennis court
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
GATED GUARDED COMPLEX!! 3 BR, 3.5 BATHS HOME, HEATED POOL AND SPA!! 24 '' TRAVERTINE FLOOR, GRANITE COUNTER TOPS IN THE SPACIOUS OPEN KITCHEN, SUB-ZERO REFRIGERATOR, DOUBLE OVENS, LARGE EAT IN AREA . PLUS A BAR IN FAMILY ROOM TO KITCHEN! MASTER SUITE WITH AN OVER SIZED SPACIOUS CLOSET, WOODEN FLOORS IN ALL BEDROOMS, JACK AND JILL BATH WITH WALK IN SHOWER FOR THE TWO BACK BR'S. CUSTOM WOODEN SHUTTERS THROUGHOUT THE HOME. TWO FIREPLACES TO ENJOY LR AND FAMILY ROOM! PLUS A GREAT POOL WITH SPA AND GREEN GRASS . DOUBLE GARAGE WITH MULTIPLE FLOOR TO CEILING CABINETS, GAS WATER HEATER AND TWO GAS RHEEM FURNACES! 24 HOUR GUARDED AND GATED COMMUNITY! OVERSIZE HEATED POOL AND SPA PLUS 7 TENNIS COURTS AND PICKLE BALL COURT, CHILDREN'S PLAY AREA AND A VERY ACTIVE COMMUNITY CALENDAR!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11615 E TERRA Drive have any available units?
11615 E TERRA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 11615 E TERRA Drive have?
Some of 11615 E TERRA Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11615 E TERRA Drive currently offering any rent specials?
11615 E TERRA Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 11615 E TERRA Drive pet-friendly?
No, 11615 E TERRA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 11615 E TERRA Drive offer parking?
Yes, 11615 E TERRA Drive does offer parking.
Does 11615 E TERRA Drive have units with washers and dryers?
No, 11615 E TERRA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 11615 E TERRA Drive have a pool?
Yes, 11615 E TERRA Drive has a pool.
Does 11615 E TERRA Drive have accessible units?
No, 11615 E TERRA Drive does not have accessible units.
Does 11615 E TERRA Drive have units with dishwashers?
No, 11615 E TERRA Drive does not have units with dishwashers.
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